16 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter значение российских денег для Великобритании и их количество.

Джейн Спай, , 19:24 — REGNUM В связи с напряженной обстановкой на границе России и Украины Великобритания была готова немедленно вводить санкции против России, однако в этот момент в Лондоне всплыла проблема с незаконным финансированием, в которой стало необходимо срочно разобраться.

Москва & Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

По заявлениям организации «Трансперенси Интернешнл», собственность, купленная в Великобритании, на сумму около 1 млрд фунтов относится к «подозрительному богатству». Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что на территории страны присутствует «значительный объем российских или связанных с Россией незаконных финансов, которые тратятся на элитную собственность, машины и обучение, а также дотации культурным институтам». Вместе с этим предполагается, что большая часть российской собственности в Великобритании принадлежит российским компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, которые, как показала утечка «Архива Пандоры», активно используются российскими бизнесменами.

Отвечая на вопрос, сколько российских денег в Великобритании, многие пользователи предположили, что точный ответ на этот вопрос никто не знает, потому что их слишком много.

«Миллиарды и миллиарды», — написал @azlafet65.

«Слишком много», — согласилась @Jessgems1.

«А кто-то вообще знает?» — поинтересовалась @aspirol22.

«Слишком много, мы фактически Монако для русских», — прокомментировал @rik_perry.

«Полно, как минимум весь Лондон», — отметил @Left_Side_Story.

Некоторые пользователи все же предположили и назвали точную сумму.

«Исходя из того, сколько виз мы выдали, здесь минимум 73 млрд фунтов российских активов. А если учитывать те деньги, которые отмываются через один лондонский банк, то больше триллиона долларов», — написал @ardalby71.

Часть пользователей считает, что большая часть российских денег в Великобритании уходит не на покупку элитной недвижимости в центре Лондона, а на финансирование Консервативной партии Великобритании.

«Спросите казначея Консервативной партии», — посоветовал @Marshallchess1.

Борис Джонсон МИД России

«90 процентов российских денег у тори», — уверен @Danuel141.

«Глупый вопрос, но все же, если Джонсон введет санкции, ему придется отдавать все партийное финансирование обратно?» — спросил @Sationhund.

«Правильнее спросить, сколько российских денег получила Консервативная партия?» — отметил @mcqueenite.

«Я думаю, на этот вопрос поможет ответить партия тори, не так ли?» — поинтересовался @AlanHaw43654078.

«Я не удивился бы, если стены Даунинг-стрит были бы ими покрыты», — прокомментировал @welshmantom.

Даунинг-стрит. Лондон Tom Ordelman

В комментариях отметили, что проблема не только в российских деньгах, а в том, что Великобритания слишком сильно зависит от иностранных инвестиций. Пользователи рассказали, что они боятся введения санкций против России, потому что после них поток инвестиций в страну сократится и жить станет еще сложнее.

«Великобритания не может ввести санкции против какой-либо страны, потому что наш маленький остров слишком сильно зависит от иностранных инвестиций. Год за годом компании, земля и идеи постепенно распродавались, пока однажды мы не стали державой без зубов», — рассказал @George50P.

«Будьте осторожны. Когда вы станете замораживать активы, основываясь на национальности, потоки денег пойдут из Лондона — и он высохнет. Они пойдут в Мальту, Люксембург, Каймановы острова и другие финансовые центры», — объяснил @grumpzie.

Ряд пользователей выразили недовольство тем, что британское правительство принимает российские дотации вместо того, чтобы ограничить влияние российских олигархов на внутреннюю политику страны.

«Консервативный мусор. Они обещали справиться с проблемой в 2016 году (голосование о независимости Шотландии. — Д. С.), потом в 2018 году (голосование о выходе из Евросоюза. — Д. С.). Очень медленно, совершенно никакого прогресса, как обычно с этим правительством. Сейчас 2022 год», — напомнил @ditslexicman.

Агитация за независимость Шотландии (сс) Jim Barton

«Необходимо провести расследование того, как тори принимают деньги от российских доноров», — отметил !@Patters34224516.

«Еще важнее то, сколько влияния эти деньги купили? Где «Российский отчет» (отчет о вмешательстве России в голосования в 2016 и 2018 гг. — Д. С.). Грязные деньги коррумпированной британской демократии», — написал @Ninja_Mogglet.

«14 500 российских богачей получили визы на проживание в Великобритании и стали постоянными жителями. А реестр владельцев собственности за пять лет так и не сделали. Почему правительство не предпринимает действий?» — спросил @GeoffS2011.

«Это все, что нужно знать об отношении к иммигрантам, если они богатые», — ответил @AlynJohnson4.

Напомним, ранее мэр Лондона Садик Хан призвал к созданию реестра иностранных собственников недвижимости в Великобритании, отметив, что власти знают об использовании столицы для отмывания денег.

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