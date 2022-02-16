Москва, , 15:53 — REGNUM Блогер Даша Корейка и её друг Хилми стали гостями YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Выпуск с их участием доступен на канале YesNoYes с 16 февраля.

Даша Корейка Скриншот с YouTube

В выпуске Корейка рассказала о знакомстве с исполнителем Димой Биланом, поддержке от рэпера Егора Крида, а также о своём отношении к певцу Сергею Лазареву. «Лазарев — кринж, прям лютый. Есть разные взгляды людей — моя мама посмотрит на Лазарева и скажет: «Вау, круто». А я всё-таки знаю, чем он занимается, знаю его личную жизнь — и это кринж», — объяснила она.

Ранее Даша Корейка (Максим Матвеев) сделала пластическую операцию по феминизации лица, чтобы больше быть похожей на девушку, а также официально сменила пол. Блогер ещё раз планирует лечь под нож хирурга, чтобы изменить форму носа.

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