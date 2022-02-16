Москва, , 15:53 — REGNUM Госдума в основном, втором чтении приняла поправки, согласно которым российские компании получат возможность стать резидентами специальных административных районов (САР) в Приморском крае и Калининградской области, то есть в «русских офшорах», передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно поправкам, российские компании также смогут получить этот статус, если компания создана до 1 января 2018 года и находится на момент подачи в налоговый орган заявления о получении статуса о международной холдинговой компании в одном из САР (остров Русский в Приморском крае или остров Октябрьский в Калининградской области).

Принятие закона позволит им применять пониженные налоговые ставки.

При этом в Госдуме не ожидают, что российский бизнес массово перебежит в САРы.

«Бизнес из регионов не побежит в САР. Для регистрации в САР необходимо согласие региона», — указал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума разрешила пятилетний налоговый эксперимент в четырех регионах