Москва, 16 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла пакет законов, направленных на проведение эксперимента по введению специального налогового режима (АУСН) в четырех регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«По существу мы создаем ситуацию, когда «упрощенщикам» не понадобится своя бухгалтерия», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Эксперимент пройдет в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарии с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г.

Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до 5 человек.

Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение нового налогового режима, через личный кабинет налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного объекта налогообложения («доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов»).

Применение специального налогового режима предусматривает освобождение от обязанности по уплате ряда за исключением отдельных видов объектов налогообложения. Так, для организаций — налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДС, а для ИП — налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, НДС. Предусматриваются также особенности проведения камеральных проверок в отношении организаций и ИП, перешедших на специальный налоговый режим.

Законопроекты были доработаны ко второму чтению. Уточнены положения, касающиеся работы с банками.

Кроме того, прописывается, что в случае получения налогоплательщиком убытка при применении специального налогового режима и переходе на иной режим налогообложения остаток такого убытка восстанавливается при последующем переходе на специальный налоговый режим.

Уточнены положения об исчислении налога.

Сумма налога исчисляется налоговым органом в отношении налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, на основе сведений о доходах, представленных налогоплательщиком посредством применения контрольно-кассовой техники, сведений о доходах, полученных от уполномоченной кредитной организации, а также данных о доходах, переданных налогоплательщиком через личный кабинет налогоплательщика.

В отношении налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, то сумма налога по итогам налогового периода исчисляется налоговым органом на основе сведений о доходах и расходах, представленных налогоплательщиком посредством применения контрольно-кассовой техники, сведений о доходах и расходах, полученных от уполномоченной кредитной организации, а также данных о доходах, переданных налогоплательщиком через личный кабинет налогоплательщика.

Кроме того, прописываются гарантии стабильности нового налогового режима в ходе эксперимента — не могут увеличиваться налоговые ставки или уменьшаться предельный размер доходов.