Подгорица, , 15:52 — REGNUM Управляющий по банкротству черногорской авиакомпании Montenegro Airlines Саша Зеяк опубликовал первые объявления о продаже части имущества бывшей национальной авиакомпании, общая оценочная стоимость которой составляет 1,5 миллиона евро, сообщает Investitor. me

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines (сс) Aero Icarus

Продаются четыре двигателя для самолета типа «Fokker 100» общей стоимостью 1,2 миллиона евро. Три двигателя продаются по цене 175 854 евро, а один — 678 169 евро. Также было объявлено о продаже 43 автомобилей общей оценочной стоимостью 180 204 евро.

Инвентарь и оборудование службы общественного питания продаются по цене 97 238 евро, а также компьютеры и компьютерные компоненты, которые оцениваются в общей сложности в 10 245 евро.

Продажа имущества будет осуществляться путем публичного сбора заявок, которые будут представлены в Арбитражный суд до 14 марта, когда они будут вскрыты. Право на участие в публичных торгах имеют все юридические и физические лица из Черногории и из-за рубежа, внесшие задаток в размере десяти процентов от оценочной стоимости недвижимости, которую они хотят купить, пишет издание Pobjeda.