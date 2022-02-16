Варшава, 16 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше задержали на границе с Белоруссией еще двоих человек, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 16 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Польские пограничники задержали двоих человек по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Они оба оказались гражданами Турции. Известно, что он постоянно проживал в Германии и мог пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это он мог получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.