Москва, 16 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Иные способы передачи финансовой информации будет использовать Россия в случае, если её отключат от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил 16 февраля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

По его словам, на Западе пришли к понимаю абсурдности ситуации. Если отключить Россию от SWIFT, она пострадает, но пострадают и они. Это оправдано, если они «хотят помучиться» вместе с РФ.

«Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно», — сказал Силуанов.

Он добавил, что вопрос по SWIFT, по последним данным, откладывается, хотя ничего невозможного нет, а на Западе довольно часто пересматривают свои решения.

Как сообщало ИА REGNUM, Система передачи финансовых сообщений (СФПС) Банка России была создана в качестве ответа в условиях возможного отключения российских банков от SWIFT. В странах Запада время от времени угрожают России таким отключением наряду с введением санкций.

Читайте также: Reuters: страны Запада обсуждают ограничение доступа России к SWIFT