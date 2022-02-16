Париж, , 15:44 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава МИД Франции написал в Twitter.

Здание МИД Франции Instagram.com/francediplo

Кроме Энтони Блинкена, глава МИД Франции провел беседы с главами МИД Германии и Великобритании.

«Мы сохраняем коллективную бдительность в отношении напряженности в отношениях с Россией: деэскалация должна быть воплощена, диалог продолжается», — заявил глава МИД Франции.

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