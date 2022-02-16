Париж, 16 февраля 2022, 15:44 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава МИД Франции написал в Twitter.
Кроме Энтони Блинкена, глава МИД Франции провел беседы с главами МИД Германии и Великобритании.
«Мы сохраняем коллективную бдительность в отношении напряженности в отношениях с Россией: деэскалация должна быть воплощена, диалог продолжается», — заявил глава МИД Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран напоминает о возможной отмене защитных масок «в середине марта», даже в транспорте
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