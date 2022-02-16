Малоярославецкий район, Калужская область, , 16:55 — REGNUM В Калужской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы, которая обвиняется в более чем 10 эпизодах мошенничества при получении социальных выплат в составе организованной группы. Об этом 16 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

Материнский капитал Credits-helps.ru

По версии следствия, в период с января 2018 по ноябрь 2019 года, находясь на территории Калужской области, обвиняемая вступила в преступный сговор с держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал. Женщины приобретали в собственность земельные участки в Малоярославецком районе, заключали фиктивный договор займа с финансовым кооперативом под предлогом строительства жилого дома. Затем злоумышленницы подавали в органы пенсионного фонда заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий — погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на строительство жилья с предоставлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

«В результате совершенных преступлений пенсионному фонду причинен ущерб в общей сумме около 5,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отметила Искрина Басулина.

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