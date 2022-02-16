Симферополь, , 15:43 — REGNUM В Государственном совете Республики Крым шокированы сообщением об автомобильной аварии с участием депутата Игоря Буданова. С таким официальным комментарием выступил крымский парламент 16 февраля.

Здание Госсовета Крыма Vahe Martirosyan

«В Государственном Совете Республики Крым шокированы сообщением, появившимся в средствах массовой информации, о дорожно-транспортном происшествии с участием депутата Госсовета Игоря Буданова», — говорится в сообщении.

В Госсовете уточнили, что у самого Буданова есть своя версия случившегося.

«По факту ДТП заведено уголовное дело, в ходе которого истина будет установлена. Будем исходить из результатов расследования», — сообщили в Госсовете.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Симферополе неизвестный автомобиль сбил пожилую женщину, позже она скончалась в больнице. Водитель скрылся с места происшествия, однако полиции благодаря камерам удалось установить машину. В совершении ДТП заподозрили депутата Госсовета. Ранее в «Единой России» сообщили о приостановлении членства Буданова в партии. Негодование поведением депутата выразил спикер Госсовета Владимир Константинов.

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