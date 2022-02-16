В Госсовете Крыма шокированы ДТП с участием депутата
Симферополь, 16 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Государственном совете Республики Крым шокированы сообщением об автомобильной аварии с участием депутата Игоря Буданова. С таким официальным комментарием выступил крымский парламент 16 февраля.
В Госсовете уточнили, что у самого Буданова есть своя версия случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Симферополе неизвестный автомобиль сбил пожилую женщину, позже она скончалась в больнице. Водитель скрылся с места происшествия, однако полиции благодаря камерам удалось установить машину. В совершении ДТП заподозрили депутата Госсовета. Ранее в «Единой России» сообщили о приостановлении членства Буданова в партии. Негодование поведением депутата выразил спикер Госсовета Владимир Константинов.