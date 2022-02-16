Киев, 16 февраля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины приняли закон о выходе страны из Антитеррористического центра СНГ. Об этом 16 февраля передает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Отмечается, что соответствующее решение поддержали 309 депутатов. Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине 331 голосом одобрили законопроект о выходе Киева из соглашения СНГ об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества в области защиты прав потребителей.

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