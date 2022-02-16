Вашингтон, 16 февраля 2022, 15:40 — REGNUM Окружению предпринимательницы Ким Кардашьян «действительно нравится» её возлюбленный, комик Пит Дэвидсон. Об этом 16 февраля пишет E!, ссылаясь на свой источник.
По словам инсайдера издания, членам семьи Кардашьян нравится отношение Пита Дэвидсона к предпринимательнице. «Они просто хотят, чтобы Ким была счастлива, и он сделал её очень счастливой», — объяснил источник.
ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом (Йе) спустя семь лет совместной жизни. А в ноябре 2021 года стало известно о её романе с Дэвидсоном.
Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст извинился за «издевательство» над Ким Кардашьян