Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Окружению предпринимательницы Ким Кардашьян «действительно нравится» её возлюбленный, комик Пит Дэвидсон. Об этом 16 февраля пишет E!, ссылаясь на свой источник.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

По словам инсайдера издания, членам семьи Кардашьян нравится отношение Пита Дэвидсона к предпринимательнице. «Они просто хотят, чтобы Ким была счастлива, и он сделал её очень счастливой», — объяснил источник.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом (Йе) спустя семь лет совместной жизни. А в ноябре 2021 года стало известно о её романе с Дэвидсоном.

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст извинился за «издевательство» над Ким Кардашьян