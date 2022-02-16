Кострома, , 16:35 — REGNUM Жители Костромы начали писать послания власти на горах неубранного снега. Фотографии с надписями размещены в местных сообществах «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромичи устали мириться с плохой уборкой снега Группа «Кострома какая она есть. События 44» ВКонтакте

Вероятно, таким образом авторы попытались пристыдить администрацию города за плохую уборку улиц. Её качество, несмотря на закупку новой техники и покупку прав на специальную программу по слежке за содержанием объектов городского хозяйства оставляет желать лучшего.

Надписи на сугробах, гласящие «Журин, убери за собой!», «Где мэр?» появились на улицах Заволжской и Димитрова. Кроме этого неизвестные воткнули в сугробы палки, на которые повешены футболки с символикой «Единой России».

Юрий Журин формально является главой Костромы и председателем городской думы, но логичнее было бы адресовать послание сити-менеджеру Алексею Смирнову, отвечающему за хозяйственные вопросы.

Уборкой улиц областного центра от снега и льда занимаются два муниципальных учреждения. МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В отдельных случаях к обслуживанию улиц без интенсивного трафика по муниципальным контрактам привлекаются подрядчики и техника других муниципальных учреждений.

В распоряжении учреждений имеется 80 единиц снегоуборочной техники. Этого недостаточно. Для того чтобы содержать город в чистоте, Костроме необходимо ещё около 150 машин и, конечно, больше денег. Также ненормативное состояние улиц объясняют высокой заболеваемостью рабочих.

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