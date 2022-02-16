Подгорица, 16 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Йован Вучурович из Демократического фронта Черногории заявил, политический альянс планирует акции протеста под названием «Блокада против предательства».

Черногория

Выступая на «Радио Черногории» он заявил, что активисты готовы перекрыть выезды из большого количества черногорских городов, и что при нынешнем положении вещей ждать долго не придется.

«Как известно общественности, мы уже месяц пытаемся договориться внутри парламентского большинства, чтобы отстоять волю граждан от 30 августа. Наша идея заключалась в том, чтобы сохранить эту власть внутри парламентского большинства путем переговоров и договоренностей. Однако появились новые проекты и подробности политических историй о правительстве меньшинства. Мы решили, как сильнейший субъект парламентского большинства, взять дело в свои руки, не допустить возвращения ДПС на руководящие должности в любой форме. Для нас абсолютно неприемлемо возвращение ДПС к власти, даже за счет поддержки правительства меньшинства. Именно поэтому ДФ решил начать акцию по перекрытию дорог, и мы уже активно участвуем в этой акции, к нам в офис приходит большое количество людей, которые готовы принять участие», — сказал Вучурович.

На вопрос, когда и как может быть организована блокада, Вучурович сказал, что вскоре уточнит дату. На вопрос, какой реакции ожидает полиция, он сказал, что надеется, что им не придет в голову душить демократию.

«Пусть полиция делает свою работу, мы будем делать свою. Полиция уже показала, давайте вспомним Цетинье и события того времени, которые не были ни репортажными, ни законными, хотя некоторые из тех событий руководил лидер ДПС. Идея состоит в том, чтобы сохранить демократию в Черногории, поэтому мы надеемся, что полиции не придет в голову защищать какие-то недемократические достижения», — заключил Вучурович.