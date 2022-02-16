Ярославль, 16 февраля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Кадровый конкурс «Ярославский резерв» призван в короткие сроки укрепить команду управленцев региона. Об этом рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на рабочей встрече в областном правительстве.

Yarregion.ru Рабочая встреча в правительстве Ярославской области

Встреча прошла 16 февраля, в ней приняли участие представители бизнеса, научного сообщества, некоммерческих общественных организаций и органов местного самоуправления.

«Нам нужно укрепить управленческую команду в самые короткие сроки. Кадровый конкурс «Ярославский резерв» нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Ярославской области — развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни в регионе», — заявил Михаил Евраев.

Он отметил, что важно вернуть в регион специалистов, которые по тем или иным причинам не смогли реализоваться здесь ранее. При этом, для решения этой задачи нужно решить ряд проблем.

«У молодежи мало мотивации оставаться и развиваться здесь. Конечно же, в условиях сложившейся социальной и экономической ситуации — восстановление экономики после кризиса, невысокий уровень зарплат, отсутствие системы помощи в трудоустройстве и поощрения — у нее просто не остается шансов», — подчеркнул генеральный директор ООО «Завод ПСМ» Андрей Медведев.

Его мнение поддержала и зампред правительства региона Вера Даргель.

«Одной из основных задач сегодня является создание максимально комфортных условий для специалистов в родном регионе, с четким пониманием карьерного лифта для трудоустройства и дальнейшего закрепления на работе. Для этого должно быть налажено межведомственное взаимодействие вузов с промышленными предприятиями, бизнесом и органами власти, чтобы спрос соответствовал предложению», — отметила Вера Даргель.

Отметили на встрече и сельскую молодёжь — для которой также нужно найти стимул не уезжать в город.