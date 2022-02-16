Самара, 16 февраля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Самарской области ожидается туман, видимость составит менее 500 метров. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталия Николаева ИА REGNUM На город спустился снежный туман

Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Так, ночью 17 февраля по области ожидается туман, видимость менее 500 метров с сохранением утром.

Согласно данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура ночью в регионе может опуститься до — 21 °C, днем может потеплеть до — 4 °C.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.