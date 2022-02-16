Москва, , 15:38 — REGNUM Средние цифры о доход работающих пенсионеров, которые приводит Минтруда России, выглядят очень оптимистично, но нужно понимать, что они слабо отражают общую картину, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Во-первых, значительную часть работающих пенсионеров составляют военные пенсионеры, а у них и сама пенсия существенно выше, чем у гражданских лиц.

К тому же сами они в среднем моложе гражданских пенсионеров, да и работают на более высокооплачиваемых позициях, чем гражданские пенсионеры.

Еще одна большая группа работающих пенсионеров — это владельцы и топ-менеджеры компаний, у которых и пенсии и зарплаты значительно выше средних.

Так что, говоря об этой категории населения, ориентироваться на средние показатели ещё менее правильно, чем оценивая уровень доходов всего населения России в целом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, доход работающих пенсионеров в России в среднем в совокупности — страховая пенсия плюс зарплата — составляет около 66 тыс. рублей в месяц.

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