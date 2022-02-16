Сыктывкар, , 15:36 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 2274 случая COVID-19, 177 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 722 случая, Ухте — 326 и Сосногорском районе — 141.

По данным штаба, официально подтверждено 2 843 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, девять из них скончались накануне, 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявили 179 284 случая COVID-19.