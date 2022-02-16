Таллин, 16 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Транспорт

В общественном транспорте столицы Эстонии, электричках Elron в билетных зонах с первой по пятую, уездных автобусах примыкающего к Таллину Харьюского уезда с апреля 2022 года начнет действовать единый проездной билет. Об этом сообщила пресс-служба таллинской мэрии.

Соответствующее постановление будет внесено в среду, 16 февраля,на утверждение столичной горуправы, после чего оно должно быть также одобрено горсобранием Таллина.

Единые билеты вводятся на основании договоренности между мэрией, госоператором пассажирских поездов Elron и Северо-Эстонским центром общественного транспорта. 30-дневные единые билеты заменят существующие отдельно проездные билеты Elron и Таллина.