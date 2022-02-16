Кишинёв, , 15:35 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии Блока коммунистов (БКиС) и социалистов выдвинут вотум недоверия правительству республики. Об этом сообщил 16 февраля на пресс-конференции член исполкома Партии социалистов Влад Батрынча.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Это правительство должно уйти в отставку. Мы начнём консультации с гражданами и проведем внутреннюю и внешнюю оценку власти», — сказал Батрынча.

Он заявил, что БКиС будет использовать много разных законных инструментов, чтобы добиться отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы и всех членов правительства. Также оппозиционный блок намерен добиваться увольнения руководителей ряда государственных учреждений.

Стоит отметить, что новое прозападное правительство Молдавии управляет страной с августа 2021 года. За это время выросли в три раза тарифы на газ, подорожал хлеб и цены на проезд в автобусах. Также минздрав не показал эффективной борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, в оппозиции обвиняют власти в «узурпации» власти.

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