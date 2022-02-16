Симферополь, 16 февраля 2022, 15:35 — REGNUM Членство депутата Госсовета Республики Крым Игоря Буданова в «Единой России» приостановлено, об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Ситуацию также прокомментировал руководитель крымского отделения партии и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, назвавший поведение депутата возмутительным.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Симферополе неизвестный автомобиль сбил пожилую женщину, впоследствии она скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, однако полиции удалось установить, что машина принадлежит депутату Госсовета Крыма. По неофициальным данным, возбуждено уголовное дело, он задержан.
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