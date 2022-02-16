Симферополь, 16 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Членство депутата Госсовета Республики Крым Игоря Буданова в «Единой России» приостановлено, об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат Государственного Совета Республики Крым Игорь Викторович Буданов (фракция «Единой России») совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, Крымское региональное отделение «Единой России» в соответствии с Уставом партии приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуацию также прокомментировал руководитель крымского отделения партии и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, назвавший поведение депутата возмутительным.

«Это вопиющий случай — сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства. Сейчас членство в «Единой России» Игоря Буданова приостановлено. В дальнейшем, если в суде будет доказана его вина, будет решаться вопрос об его исключении из партии», — сказал Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Симферополе неизвестный автомобиль сбил пожилую женщину, впоследствии она скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, однако полиции удалось установить, что машина принадлежит депутату Госсовета Крыма. По неофициальным данным, возбуждено уголовное дело, он задержан.