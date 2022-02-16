Варшава, 16 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. 16 февраля заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил в эфире Polskie Radio, что задержек в строительстве забора на польско-белорусской границе нет. По его словам, срок завершения строительства — первая половина текущего года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Я убежден в том, что это будет важный элемент в системе польской безопасности и важный элемент по охране границы. Также, в некоторой мере, это будет сдерживающим элементом. Хочу добавит, что будет создана система современна наблюдения, которая будет создана не позже чем 2−3 месяца после окончания строительства стены», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.