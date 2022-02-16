Таллин, 16 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум.

Камера на дороге

С 1 марта 2022 года у самоуправлений Эстонии появится право устанавливать на своей территории камеры контроля скорости, однако правительство еще не утвердило необходимые прикладные акты. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещанияERR.

Для применения камер необходимо постановление правительства, в котором прописаны точные требования к установке и эксплуатации камер, а также участию волостных управ или мэрий. Этого до сих пор не сделано, хотя соответствующий закон был принят в декабре 2021 года. Согласно закону, самоуправления смогут получать половину доходов от штрафов за нарушения скоростного режима на своей территории.

Советник отдела политики правопорядка министерства внутренних дел Эстонии Индрек Линк выразил надежду, что ведомства сумеют согласовать свои позиции еще до того, как закон вступит в силу. Установленные камеры могут заработать на законных основаниях во второй половине 2022 года, предположил он.