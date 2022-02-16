Ташкент, 16 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Бектош Рахимович Саипов назначен прокурором Наманганской области Узбекистана. Об этом 16 февраля сообщает Газеты. уз со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Узбекистана Хаёта Шамсутдинова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

До этого назначения, с марта 2021 года, Бекташ Саипов работал первым заместителем прокурора Бухарской области.

Кроме того, Жахонгир Джураевич Хатамов, прежде работавший прокурором Наманганской области, 15 февраля был назначен на должность прокурора Самаркандской области.

Журналисты издания напомнили, что 10 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посещая Самаркандскую область, объявил об увольнении ряда руководителей региона, в том числе хокимов (руководителей) Самаркандского и Нурабадского районов, начальника регионального управления Центрального банка, прокурора Акдарьинского района, начальников ОВД Самарканда, Самаркандского и Акдарьинского районов, начальников государственных налоговых инспекций Ургутского и Пайарыкского районов и начальника областного предприятия электрических сетей.