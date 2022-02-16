Пенза, 16 февраля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2022 году с переходом по двум объектам на 2023 год запланирован ремонт четырех мостовых сооружений. По информации регионального минстроя, финансирование работ запланировано за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Рnzreg.ru Бакунинский мост в Пензе

В этом году введут в эксплуатацию капитально отремонтированный пешеходный мост, расположенный в городе Кузнецке. Также предстоит реконструкция моста через реку Мойка по улице Батайская в Пензе.

На 2023 год наметили сдачу отремонтированного путепровода через железнодорожные пути на км 0+263 автомобильной дороги «Подъезд к городу Кузнецку восточный», а также реконструкцию моста через реку Ломовка по улице Заовражная в селе Пешая Слобода.

ИА REGNUM напоминает, осенью 2021 года в Пензе после двухлетней реконструкции ввели в эксплуатацию мостовое сооружение.

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