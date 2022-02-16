Москва, 16 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Россия выступает за то, чтобы Бразилия была включена в число постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом 16 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой бразильского МИД Карлусом Альберту Франку Франсой.

Mid.ru Сергей Лавров

«Сейчас Бразилия является непостоянным членом Совета безопасности. Мы сегодня подтвердили, что Российская Федерация подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии и на постоянную прописку в Совете безопасности», — сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ добавил, что российская сторона также поддерживает вступление в Совбез ООН развивающихся стран Америки, Азии и Африки для его расширения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможность принятия правительством России закона, который позволяет вводить санкции в отношении граждан и компаний Великобритании, не исключена.