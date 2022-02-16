Архангельск, , 15:31 — REGNUM За один день телефонные мошенники смогли похитить у жителей Архангельской области более 2,5 млн. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Мошенник Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

Одной из жертв преступников стала 47-летняя жительница областного центра. Ей позвонил «сотрудник безопасности ПАО «ВТБ» и сообщил, что мошенники пытаются оформить потребительский займ на ее имя. Под предлогом перевода денег на «безопасный» счет женщина под руководством злоумышленника оформила кредит на сумму более 1 миллиона рублей, обналичила деньги, в том числе собственные накопления, и перевела их через банкоматы на указанные неизвестным банковские счета.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлена новая схема мошенничества с лицевыми счетами.