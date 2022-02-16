Москва, , 15:36 — REGNUM Признание Россией ДНР и ЛНР не позволит Украине безнаказанно развязать против них агрессию. Об этом 16 февраля заявил общественный деятель, член экспертного совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Никита Габов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обещанного вторжения России на Украину не произошло. Международные СМИ оказались в затруднительном положении, так как ранее опубликованная информация очевидно для всех была обычной платной рекламой, заказчиком которой стал Вашингтон. Вот только подобный заказ был представлен как журналистское расследование, что конечно сейчас бьет по имиджу самих средств массовой информации», — сообщил эксперт.

По его словам, всему миру с самого начала было ясно, что никакого нападения на Украину со стороны России не будет. Однако власти Украины будут и дальше действовать не исходя из национальных интересов своей страны, а строго в соответствии с полученными из Вашингтона инструкциями.

«Президент Владимир Путин на встрече с новым немецким канцлером в Москве дал четко понять, что в России все идет по плану. Безусловно, это заявление вызвано единогласным обращением парламента России к президенту о признании суверенитета ЛНР и ДНР. По большому счету речь идет о признании нового государства, что вызовет волну поддержки со стороны стран союзников РФ по отношению к Донбассу. А стало быть, военные действия будут нести совершенно другой характер, а если признанные республики вступят в ОДКБ, то появятся законные основания странам содружества защищать членов организации от иностранного военного вмешательства», — сказал Габов.

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