Кейптаун, , 15:30 — REGNUM Каждое домохозяйство в Южно-Африканской Республике будет ежемесячно получать доступ к интернету с бесплатным объёмом данных 10 Гб. Об этом министр связи и цифровых технологий Кхумбудзо Нтшафени заявила в ходе национальных дебатов, сообщает Businesstech.

Работницы сельского хозяйства в ЮАР Deborah Verwey

Доступ к интернету в качестве основной услуги власти хотят предоставить каждому жителю страны. По словам министра, получение информации стало такой же полезной услугой, как доступ к воде или электричеству.

«В какой-то момент домохозяйство в Южной Африке, независимо от того, богатое оно или бедное, получит доступ к 10 ГБ в месяц, потому что именно это предоставит правительство», — заявила Нтшафени.

В настоящее время для людей с низким доходом в ЮАР предусмотрены пособия на воду и электричество. Правительство уже обсуждало предоставление им ещё и интернета, это предлагается включить в план по развитию инфраструктуры. В этом же плане говорится об обеспечении каждого сообщества доступом к высокоскоростному широкополосному интернету к 2023−2024 году.

Исполнительный директор некоммерческой организации Media Monitoring Africa Уильям Берд назвал доступ к интернету таким же основным правом человека, как право на воду или жилье. Эти права закреплены в конституции страны.

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