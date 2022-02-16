Москва, 16 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Гипотетический сценарий массированного вторжения российских войск на территорию Украины существовал только в фантазиях западных и украинских пропагандистов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«Тем более, вторжения с территории Крыма, где войскам пришлось бы действовать на очень узком перешейке, да ещё и имея довольно ограниченные по пропускной способности тыловые коммуникации, полностью замкнутые на Крымский мост.

Но главное даже не в этом, а в том, что силовой захват Украины не выгоден России — страна с разваливающейся экономикой, изношенной инфраструктурой и враждебно настроенным населением — так себе приобретение, даже без учета ухудшения внешнеполитической обстановки.

Собственно, и весь процесс переброски войск, не сопровождавшийся массированным подвозом боеприпасов, топлива и продовольствия, перебазированием фронтовой авиации и подразделений технического обеспечения, в частности, инженерных и радиоэлектронной борьбы, указывал на то, что это не более, чем демонстрация. Ну и, собственно, учения, которые российской армии всегда нужно проводить.

Единственное, для чего нужны были стянутые к границе силы — чтобы вынудить украинскую сторону отказаться от идеи силового вторжения на Донбасс.

Но и в случае, если бы такое вторжение произошло, а армии непризнанных республик не смогли бы остановить вторжение, наземная операция российских войск где-либо, кроме территории самих ДНР и ЛНР не потребовалась бы.

Хватило бы ударов авиации, ракетных войск и артиллерии, в крайнем случае были бы задействованы группы глубинной разведки для целеуказания и нейтрализации военных и инфраструктурных объектов на территории Украины.

После возвращения войск ЮВО с учений из Крыма возможности для такого воздействия не уменьшаются. Зато теперь Россию ещё сложнее будет обвинить в том, что она готовит вторжение», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост пересек эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа (ЮВО) после окончания плановых учений на территории Крыма.

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