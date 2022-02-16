Москва, , 15:30 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об определении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Дается определение конфликту интересов, а также предусматриваются изменения в части отнесения к противоправному влиянию на результат официального спортивного соревнования (манипулированию спортивным соревнованием) таких деяний, как использование, распространение или предоставление полученной физическим лицом инсайдерской информации, а также непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе невключение в положения (регламенты) об официальных спортивных соревнованиях требований о предотвращении конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта, а также мер, направленных на реализацию таких требований, которые привели к достижению заранее определенного результата или исхода официального спортивного соревнования.

При этом к инсайдерской информации предлагается отнести информацию, составляющую коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также иную информацию, определяемую в качестве таковой общероссийской спортивной федерацией в отношении развиваемого ею вида (видов) спорта и (или) проводимых официальных спортивных соревнований, либо профессиональной спортивной лигой в отношении проводимого ею профессионального спортивного соревнования.

Порядок и критерии отнесения общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами информации к инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта будет определен Минспорта.

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