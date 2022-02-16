Таллин, 16 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Финансовую помощь с начала запускагосударственнойпрограммы поддержки населения2022 годаполучилиболее39 000 семей, в том числе 8000 — за последнюю неделю. Об этом сообщилапресс-служба Министерства финансов Эстонии.

По состоянию на 15 февраля по всей Эстонии более 60 000 семей обратились за компенсацией расходов на энергию. Средний размер выплаченной компенсации на семью до сих пор составлял 156 евро. 88% пособий пошло на возмещение расходов на электроэнергию, 9% на газ, 3% — на центральное отопление.

Возмещение затрат на электроэнергию получает семья, доходы которой ниже медианного уровня. Это рассчитывается как 1126 евро в месяц на одного взрослого, 563 евро на каждого следующего человека в возрасте 14 лет и старше и 338 евро на детей 13 лет и младше.

Возмещению подлежит 80% роста цен на электроэнергию, газ и центральное теплоснабжение в период с сентября (задним числом) 2021 года по март 2022 года. Верхний предел пособия на покрытие расходов по всем видам энергии составляет 500евров месяц, а нижний — 10 евро на одно ходатайство.

C ходатайством о компенсации следует обращаться в свое самоуправление в соответствии с данными регистра народонаселения.