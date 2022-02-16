Москва, , 15:27 — REGNUM В Москве вечером 16 февраля ожидаются восьмибалльные пробки, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Пробки в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В департаменте рассказали, что пока загруженность дорог составляет пять баллов, однако в пиковое время ожидается усиление до восьми баллов.

Сейчас движение затруднено на участках Третьего транспортного кольца (ТТК), а также на внутренней стороне 16-го километра МКАД. В пресс-службе также опубликовали записи с камер видеонаблюдения, которые иллюстрируют дорожную ситуацию.