Самара, , 15:28 — REGNUM Проанализировать ситуацию на рынке молока, проверить запасы кормов и рассмотреть возможные меры поддержки для сельхозпроизводителей поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области глава региона Дмитрий Азаров на расширенном совещании в областном правительстве по вопросу ценовой ситуации на продовольственном рынке региона. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Ярмарка © Лилия Сенкевич

Азаров также поручил министерству промышленности и торговли выяснить причины роста цен в сфере упаковки товаров.

Сообщается, что во время совещания были также рассмотрены итоги реализации механизма прямой поставки сельскохозяйственной продукции, которая производится в Самарской области, на ярмарки, расположенные в крупнейших муниципальных образованиях региона.

Отмечается, что в настоящее время в Самаре работают 16 сельскохозяйственных ярмарок, в которых обустроено всего 886 торговых мест.

Весной 2022 года в городе намерены открыть еще три муниципальные ярмарки на 105 торговых мест.

Глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что осенью прошлого года в ярмарках приняли участие 197 местных сельхозпроизводителей. Сейчас свою продукцию реализовывают 21 сельхозпроизводителя.

«Когда идёт торговля без посредников, напрямую от сельхозпроизводителей, это сказывается в первую очередь на снижении торговой наценки. Надо этим заниматься. В свое время мы провели огромную работу, ликвидировав незаконные торговые точки. Сейчас нужно, чтобы торговые места появлялись, чтобы они были организованы на современном уровне, чтобы выглядели достойно, были комфортными для покупателей, вписывались в архитектуру района. Это работа на постоянной основе, не на один год, поэтому давайте к ней подходить основательно», — приводит пресс-служба слова главы области.

Азаров также подчеркнул, что для размещения ярмарок нужно смотреть самые проходные места. Очень часто на таких местах организовывается стихийная торговля.

«Лучше вы сделаете там все по правилам. Ставить ярмарки там, где людей нет, — это бессмысленная затея. Проверьте места, которые сейчас предлагаются, какая там проходимость, какая конкуренция с другими локациями, где эта торговля исторически складывается», — поручил чиновникам Азаров.

Он также призвал министерство сельского хозяйства и продовольствия более активно приглашать товаропроизводителей к участию в ярмарках.

«Понимая, что мы действуем в интересах жителей, самим нужно проявить инициативу и пригласить товаропроизводителей, если их продукция не представлена, выяснить, почему они не участвуют», — заявил он.

Сообщается, что в Самарской области действуют 130 ярмарок регулярного проведения с более чем 11 тысячами торговых мест.