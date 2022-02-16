Рига, 16 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Неудовлетворительное состояние дорог в Риге объясняется зимним периодом и частой сменой температур, считает и.о. директора Департамента сообщения и транспорта Янис Вайводс. Об этом говорится в сообщении партии «Русский союз Латвии» в социальной сетиFacebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег на дороге

«Спасибо в кавычках надо сказать нашей зиме, это она то заморозит дороги, то их заливает водой. Асфальт от таких температурных скачков трескается, в трещины попадает вода, а через какое-то время образуются ямы», — заявил он в ответ на запрос депутата столичной думы от фракции партии Инны Дьери.

На замечание депутата, что асфальтовое покрытие не трескается в Польше и в Германии, а ведь там тоже случается зима, ответ был весьма лаконичен — «некорректное сравнение».

Чиновник добавил, что «нельзя сказать, что мы ничего с ямами на дорогах не делаем». Так, если раньше на ремонтных работах были задействованы пять бригад, то сегодня готовы работать пятнадцать.»Вот только денег для этого нет», — добавил он.

По данным депутатов Рижской думы, всего в Риге 8,3 млн кв метров асфальтового покрытия. Один раз в восемь лет верхнее покрытие асфальтовых дорог подлежит замене. Для того, чтобы дороги были в хорошем состоянии, ремонт требуется примерно миллиону квадратных метров ежегодно. Сейчас в столице Латвии ежегодно ремонтируется лишь 130 000 кв метров.