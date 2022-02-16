Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) в очередной раз обратился к бывшей супруге, предпринимательнице Ким Кардашьян. Он опубликовал для неё пост в личном Instagram-аккаунте.

Канье Уэст Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CaAeGzUPdz2/

«Я работаю над своим общением… Я знаю, что делиться снимками экрана было неприятно и выглядело как издевательство над Ким. Я беру на себя ответственность», — написал Уэст. «Я всё еще учусь в режиме реального времени. У меня нет всех ответов. Чтобы быть хорошим лидером, нужно быть хорошим слушателем», — объяснил он.

Ранее Канье Уэст опубликовал фотографию бывшей жены с её новым возлюбленным Питом Дэвидсоном, а также серию скриншотов с негативными комментариями пользователей в адрес бойфренда Кардашьян. Бывшая супруга попросила Уэста не создавать «опасную среду» для Дэвидсона, так как кто-то действительно может ему навредить.

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