Посёлок Парголово, Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Исторический служебный корпус вокзала в посёлке Парголово, который был незаконно снесён на севере Петербурга, восстановят в течение трёх лет. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Пресс-служба КГИОП Железнодорожная станция Парголово

Решение о необходимости восстановить служебный корпус принял арбитражный суд Москвы по соответствующему иску КГИОП. Здание входит в список объектов культурного наследия регионального значения и является частью комплекса объектов «Железнодорожная станция Парголово».

Сотрудники комитета зафиксировали факт проведения демонтажных работ корпуса, что нарушает правила обслуживания таких объектов. Помимо этого выявили несогласованные работы на территории самого здания вокзала: там заменили исторические оконные и дверные заполнения, а вместо мраморных подоконников поставили более простые, деревянные.

Для восстановления здания КГИОП инициировал обращение к ОАО «РЖД», требуя выполнить соответствующие работы для сохранения здания. Однако проект по реализации этих действий в комитет не был представлен.

В связи с игнорированием требований КГИОП направил исковое заявления в арбитражный суд, чтобы обязать восстановить здания уже на другом уровне. Суд вынес решение, принуждающее к восстановлению служебного корпуса и элементов здания вокзала, которые подверглись ремонту. ОАО «РЖД» должно осуществить эти действия в течение трёх лет с даты вступления решения суда в законную силу.