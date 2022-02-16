Иерусалим, , 15:19 — REGNUM Президента Израиля Ицхака Герцога освистали во время его выступления на собрании в муниципалитете Иерусалима, посвященном 40-летию раввина Цви Иехуды Кука, когда он выразил сожаление по поводу смерти 80-летнего палестинца Амара Асада.

Ицхак Герцог Government Press Office (Israel)

В своей речи президент упомянул смерть пожилого палестинца, которого батальон «Нецах Иегуда» оставил связанным после рейда на строительной площадке.

По словам президента Израиля, из этого случая надо извлечь урок. «Еврейская мораль не может этого принять», — передаёт слова Герцога издание israelinfo.co.il.

После этого в зале раздались крики «Позор!» Часть присутствующих в знак протеста покинули аудиторию.

В коне своего выступления Герцог ещё раз упомянул данный инцидент. «Я не могу игнорировать то, что произошло здесь несколько минут назад, и поэтому я говорю вам, нам нужно научиться любить и узнавать другого, потому что все мы были созданы по образу Бога, и Асад мог быть нашим дедом», — сказал он.

В этот раз в зале раздались скупые аплодисменты и прозвучали многочисленные смешки.

80-летний житель палестинской деревни Джальджулии Амар Абд аль-Маджд Асад был задержан израильскими солдатами для проверки документов во время «антитеррористической операции по обнаружению оружия». Он был оставлен лежащим на бетонном полу на заброшенной стройке с кляпом во рту и связанными руками. Позже он был найден мёртвым. Причиной смерти назван сердечный приступ. О смерти палестинца стало известно 12 января.

Поскольку погибший был гражданином Соединённых Штатов Америки (прожил там несколько лет), Госдепартамент США потребовал от властей Израиля тщательного расследования инцидента. 1 февраля в пресс-службе ЦАХАЛ признали произошедшее «очень серьёзным», и заявили о начале уголовного расследования.

Как указывает издание, если бы не факт наличия у погибшего американского гражданства, возможно, о случившемся никто бы не узнал.