Балабаново, Калужская область, 16 февраля 2022, 15:51 — REGNUM На рынке в городе Балабаново намерены расторгнуть договора аренды с торгующими мигрантами. Об этом сообщает в социальных сетях администрация Боровского района Калужской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля губернатором Калужской области Владиславом Шапшой было принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.
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