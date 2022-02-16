Балабаново, Калужская область, 16 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. На рынке в городе Балабаново намерены расторгнуть договора аренды с торгующими мигрантами. Об этом сообщает в социальных сетях администрация Боровского района Калужской области.

Скрин фото страницы администрации Боровского района Калужской области «ВКонтакте» Городской рынок в городе Балабаново

«Если в ближайшее время эти частники не получат гражданство РФ, то в соответствии с принятыми губернатором области решениями они утратят право оказывать услуги покупателям. Что касается продавцов, ответственность за соблюдение региональных нормативных актов в сфере миграции полностью ляжет на их нанимателей», — говориться в информации районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля губернатором Калужской области Владиславом Шапшой было принято решение об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.