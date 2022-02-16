Москва, , 15:16 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об уточнении административной ответственности за невыполнение гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями обязанности по осуществлению установки приборов учета электрической энергии, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

С учетом принятых решений на уровне правительства РоссийскойФедерации в части отмены штрафных санкций за неустановку приборов учета электрической энергии сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками до 2024 года предлагается перенести срок возможности привлечения к административной ответственности гарантирующих поставщиков и сетевых организаций за неустановку приборов учета на 2024 год.

Позже штрафы за невыполнение гарантирующими поставщиками, сетевыми организациями обязанности по осуществлению приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии в случаях, предусмотренных законодательством об электроэнергетике составят для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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