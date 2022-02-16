Рига, , 15:15 — REGNUM

Олимпиада George Hodan

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Сборная Латвии по хоккею с шайбой сыграла на Олимпиаде в Пекине четыре матча и потерпела четыре поражения. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lvсо ссылкой на спортивного комментатора Владимира Иванова.

«Как можно оценить такой итог? Он плачевный, он разочаровывает, это ужасно. И не надо тут искать оправданий — в лужу сели все: громко и с треском», — написал комментатор.

По его мнению, больше всего разочаровывает то, что такой исход оказался иным, на который перед олимпийским турниром рассчитывали эксперты и болельщики Латвии. Тем более, что факторов «за» было предостаточно.

Так, формулаолимпийского турнира была щадящей для латышей и позволяла в первых трех играх группового этапа просто адаптироваться колимпийскимреалиям и сыграться как команде.К тому же, на турнире не было звезд НХЛ, что заметно упрощало требования к сборной.

«Думаю, все прекрасно помнят предолимпийские рассуждения наставника нашей сборной Хария Витолиньша о том, мол, как на шансах латвийских хоккеистов скажется фактор отсутствия в Пекине игроков Национальной хоккейной лиги. Ведь по такой логике, наша команда теряла четырех парней из-за океана, зато остальные сборные — с десяток уж точно», — напомнил Иванов.

«Да, была самоотдача в каждом матче, да, снова в сотых раз нам почему-то чуть-чуть не хватило, а вратари делали все, что могли, но счет, господа, на табло. А он, на самом деле, говорит только об одном — тренерскому штабу этой сборной Латвии так и не удалось должным образом подготовить команду к Играм — 2022», — считает латвийский спортивный журналист.

Он добавил, что сказалась многолетняя «болячка» сборной Латвии: «Мы так и не научились выжимать максимум из минимума, как это сделала сборная Дании, которая в решающей игре из пяти моментов реализовала три, в то время как хоккеисты сборной Латвии устроили 34-летнему датскому голкиперу Себастьяну Даму отличную тренировку перед игрой с россиянами».