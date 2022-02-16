Пенза, 16 февраля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко считает перспективным направлением для региона развитие малоэтажной застройки. Об этом он заявил 16 февраля во время посещения предприятия, специализирующегося на производстве строительных материалов.

Строительство дома

Мельниченко оценил подход компании к комплексной застройке территорий и отметил необходимость продолжения строительства домов малой этажности.

«С учетом наших возможностей, считаю, что надо давать людям альтернативу, в том числе, построить свой индивидуальный дом. Надо развивать и многоэтажную, и малоэтажную застройку в зависимости от пожеланий людей и их возможностей», — считает глава региона.

Первому заместителю правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву поручено проработать данную инициативу и вынести ее рассмотрение на предстоящий архитектурный совет.

«Малоэтажное домостроение — это очень перспективное направление. Его вводят во все программы, на него распространяется даже льготная ипотека. В нашем регионе оно составляет более 60%. Поэтому надо поработать над вопросом обеспечения сырьем, тем более, что есть проект малоэтажной застройки в пригороде Пензы», — отметил Мельниченко, считая, что это будет востребовано.

ИА REGNUM напоминает, по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019—2025 годах» запланировано расселение 4,4 тыс. человек из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

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