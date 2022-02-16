Москва, 16 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Официальное признание Россией ДНР и ЛНР мало что реально изменит для самопровозглашенных республик, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Де-факто они и без того пользуются всеми возможностями, которые предполагает такое признание — люди и грузы пересекают границу без контроля со стороны Украины, то же касается финансовых потоков, включая дотации из России.

Получившие российские паспорта жители ДНР и ЛНР могут и дальше за пределы России свободно перемещаться с российскими паспортами, а не получившие — с украинскими.

Да, после такого признания Россия сможет официально ввести на эту территорию войска, как минимум, украинская сторона вынуждена будет прекратить обстрелы и вылазки.

Это улучшит жизнь небольшой части населения вблизи линии разграничения, но относительно общей безопасности от масштабного вторжения со стороны Украины всем и без того было понятно, что в его случае Россия бы вмешалась в конфликт открыто.

В то же время для большинства стран мира статус этих республик существенно не изменился бы с таким признанием — ни экономически, ни дипломатически.

А вот Россию в таком случае можно было бы однозначно обвинить в срыве Минских соглашений.

Более того, после такой «оккупации» шансы Украины на вступление в НАТО только возросли бы — ведь после этого она могла бы отказаться от претензии на эти территории и Крым, а значит, могла быть принята в альянс в качестве страны, не имеющей территориальных споров.

Пока же остается хотя бы гипотетическая возможность вернуть эти территории, оппозиция такого шага власти не простит.

Поэтому возможность признания Россией независимости этих территорий более действенна как угроза за невыполнение Минских соглашений, чем как конкретный шаг, после которого Украина получит возможность окончательно от них отказаться.

Реальное же их выполнение было бы для России более выгодным сценарием, поскольку ставило бы на повестку украинской политики вопрос о том, почему подобных прав не предоставляется другим регионам.

Даже нынешнее подвешенное состояние, вынуждающее Украину продолжать держать на границе крупные силы и нести расходы на их содержание, для безопасности России долгосрочно выгоднее, поскольку ослабляет соседнюю страну, делая её потенциально менее опасной», — высказал сое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

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