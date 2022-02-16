Таллин, , 15:13 — REGNUM Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодник, посвященный геополитической безопасности страны и региона балтийского моря. Об этом сообщило местное «Радио 4», отметив, что традиционно львиную долю материалов заняла Россия.

Эстония

Россия представлена как главная угроза безопасности для Эстонии и остальной Европы. «Из поведения России можно сделать вывод, что Эстонии и демократическим странам в целом нужно быть готовыми к постоянным угрозам применения силы со стороны России независимо от того, начнет Москва крупное наступление на Украину в ближайшее время или нет», говорится в документе.

Ежегодник уверен, что «за последний год прямые угрозы развязать войну стали частью российской внешней политики Владимира Путина».

Повышенное беспокойство разведчиков Эстонии вызывает дислоцирование в Белоруссии частей Вооруженных сил РФ. В ежегоднике подчеркивается, что Россия отныне будет иметь на территории Белоруссии свою ротационную группировку: «Это негативно сказалось бы на ситуации с безопасностью в Прибалтийском регионе и в НАТО, поскольку сократило бы время подготовки к нападению на страны Прибалтики».

В своем ежегоднике Департамент внешней разведки также обращает внимание на регулярно проводимые российской армией и якобы направленные против стран Запада военные учения «Запад» и признает, что военный потенциал восточного соседа растет: «На каждых новых учениях предписанные тактические действия отрабатывались все более тщательно в реальных условиях».

По утверждению департамента, «Запад» является серией учений для отработки действий во время войны РФ с НАТО.

В документе говорится, что возможный военный конфликт России с Украиной не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии. В то же время, подчеркивается в ежегоднике, существует опасность того, что дипломатический или военный успех России в рамках украинского кризиса в долгосрочной перспективе усилит политическое и военное давление со стороны РФ на страны Прибалтики.