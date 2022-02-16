Приштина, 16 февраля 2022, 15:19 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай и мэр Приштины Перпарим Рама подписали соглашение об освобождении бойцов Сил безопасности Косово от уплаты за проезд на городском транспорте.
На своей странице в социальной сети Facebook Рама назвал целью этой меры поддержку бойцов Сил безопасности Косово и повышение функциональности армии Косово.
Мэрия Приштины также готовится к подписанию меморандума о сотрудничестве с армией в других сферах, представляющих взаимный интерес.
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