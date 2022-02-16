Москва, , 15:09 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об оружии и его сервисном обслуживании, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вводится понятие «обслуживание оружия» и «ремонт оружия». Речь идет о деятельности юрлиц, включающей чистку, смазку оружия, регулировку прицельных приспособлений, регулировку ударно-спускового механизма, замену комплектующих деталей оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, и иные действия, на осуществление которых не требуется получения разрешения или лицензии.

Сервисное обслуживание и ремонт гражданского оружия вправе осуществлять юрлица, имеющие лицензию на разработку, производство, испытание, хранение, ремонт, утилизацию соответствующего оружия и основных частей огнестрельного оружия, или лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия.

При проведении сервисного обслуживания запрещается внесение изменений в конструкцию оружия, изменяющих его технические характеристики.

Закон также уточняет условия получения лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.

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