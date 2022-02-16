Москва, , 15:07 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Эксперимент будет проводиться на территории Сахалинской области с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря 2028 г. включительно, а также на территориях иных субъектов РФ, включенных в эксперимент путем внесения изменений в закон.

Целью эксперимента является достижение углеродной нейтральности на территории Сахалинской области — до 31 декабря 2025 года.

Программа проведения эксперимента реализуется в срок до 31 декабря 2025 года и включает комплекс мер социально-экономического развития, направленных на сокращение уровня выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, а также ожидаемый срок достижения участником эксперимента углеродной нейтральности, следует из документа. После окончания срока реализации программы проведения эксперимента координатор эксперимента в течение трех месяцев представляет доклад в правительство РФ.

Предусматривается право органов государственной власти субъекта РФ — участника эксперимента создавать инфраструктуру для стимулирования и поддержки реализации программы проведения эксперимента.

Плата за превышение квоты на выбросы исчисляется региональной регулируемой организацией самостоятельно путем умножения величины выбросов парниковых газов сверх квоты с учетом зачета углеродных единиц и (или) единиц выполнения квоты на соответствующую ставку указанной платы. Ставки платы за превышение квоты устанавливаются правительством РФ. Правила исчисления и взимания платы за превышение квоты устанавливаются также правительством РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

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